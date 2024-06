Patiënten willen informatie over kwaliteit van zorgaanbieders

Een overgrote meerderheid van de patiënten wil dat er informatie beschikbaar komt over de verschillen in kwaliteit tussen behandelingen van zorgaanbieders. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder het eigen zorgpanel.

Aan het zorgpanel van de patiëntenfederatie, het samenwerkingsverband van patiëntenverenigingen, nemen 11 duizend mensen deel. Hoewel het panel niet representatief is voor de Nederlandse bevolking – jonge mensen zijn ondervertegenwoordigd en mensen met een chronische aandoening oververtegenwoordigd – zijn de resultaten veelzeggend.

Grote verschillen

Uit het onderzoek blijkt dat 95 procent van de respondenten inzicht wil hebben in de kwaliteit die zorgaanbieders leveren, vooral bij risicovolle of complexe behandelingen. Veel van deze informatie is echter niet inzichtelijk voor patiënten waardoor zij dit niet mee kunnen nemen in hun keuze voor een zorgaanbieder, stelt de patiëntenfederatie.

Dat er grote verschillen kunnen zijn tussen kwaliteit van behandelingen van verschillende zorgaanbieders, bleek onlangs uit promotieonderzoek van Maike Schepens. Zij analyseerde declaratiedata van verzekeraars. Hieruit bleek dat prostaatkankeroperaties bij het best scorende ziekenhuis in Nederland bijna 20 procent kans geven op incontinentie, terwijl deze kans bij het slechts scorende ziekenhuis meer dan 80 procent is.

Informatiebehoefte

Slechts 1 op de 3 deelnemers in het onderzoek van de patiëntenfederatie wist dat er zulke grote kwaliteitsverschillen als bij de prostaatkankeroperaties in de Nederlandse zorg kunnen zijn. Een groot deel (43%) wist wel dat er verschillen kunnen zijn, maar niet dat ze zo groot zijn. 1 op de 5 deelnemers ging er zelfs vanuit dat het voor de kwaliteit helemaal niet uitmaakt in welk ziekenhuis in Nederland je komt.

De respondenten is gevraagd of zij – als ze voor een bepaalde behandeling of operatie naar een ziekenhuis of kliniek zouden moeten – zouden willen weten welk ziekenhuis of kliniek hier goed in is en welke minder goed. 60 procent zou dit willen weten, 35 procent geeft aan dat dit afhangt van het type behandeling of operatie en 5 procent hoeft dit inzicht niet of twijfelt erover.

Hoe complexer de behandeling is, hoe groter de behoefte lijkt aan informatie hierover. Meer dan de helft van de deelnemers vindt dat deze informatie op dit moment niet of niet makkelijk te vinden is.

Huisarts als bron van informatie

Deelnemers aan het onderzoek geven aan dat er meer informatie over kwaliteit beschikbaar moet komen voor patiënten. Uit het onderzoek blijkt ook dat 61 procent van de deelnemers die onlangs een complexe behandeling onderging voorafgaand aan die behandeling genoeg informatie over kwaliteit zegt te hebben gehad. Vaak noemen deelnemers huisartsen en andere doorverwijzers als belangrijke bronnen voor hun informatie over kwaliteit.