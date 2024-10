Patiëntenfederatie Nederland maakt zich zorgen om de toegang tot zorg

Schellekens: “Zorg mijden of te lang op zorg moeten wachten, kan grote (medische) gevolgen hebben voor patiënten. Klachten en pijn verergeren en de kwaliteit van leven neemt af, bijvoorbeeld doordat mensen hun werk niet meer kunnen doen. En vaak zijn er uiteindelijk veel ingewikkeldere en duurdere behandelingen nodig om de klachten te verhelpen. Het is daarom in het belang van iedereen dat de toegang tot zorg verbetert.”

Zorgkostenstapeling

Het onlangs gepresenteerde regeerprogramma bevat daarvoor volgens de Patiëntenfederatie een aantal aanknopingspunten, maar roept ook vragen en zorgen op. Naast het verlagen van het eigen risico mist zij een gedegen aanpak van de stapeling van zorgkosten. Bijvoorbeeld door het weer opnemen van mondzorg in het basispakket. Dat dit nu niet gebeurt, valt de federatie erg tegen.

Wachtlijsten

Schellekens zet ook vraagtekens bij de manier waarop het kabinet de wachtlijsten wil aanpakken. “Het regeerprogramma stelt ‘de zorgvrager met de grootste urgentie’ als eerste van de wachtlijst te halen. Maar op basis van welke criteria gebeurt dit? En wie gaat dit bepalen en controleren?”