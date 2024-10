Patiëntenfederatie zet Generiek Kompas weer op politieke agenda

Het Generiek Kompas blijft onderwerp van politieke discussie in de ouderenzorgsector. Patiëntenfederatie Nederland, Alzheimer Nederland en Spierziekten Nederland maken zich zorgen over de toekomstige kwaliteit van de ouderenzorg omdat er in het kompas volgens de patiëntenverenigingen te weinig kwaliteitseisen in staan.

Beeld: Canva

In De Telegraaf stelt Patiëntenfederatie Nederland bijvoorbeeld dat zorgorganisaties medicatiefouten niet meer melden “dus kunnen zorgorganisaties voortaan doen en laten wat ze willen”, aldus directeur-bestuurder Arthur Schellekens. Staatssecretaris Vicky Maeijer (Langdurige Zorg) zei woensdag 16 oktober tijdens een commissiedebat over de toekomst van de ouderenzorg dat ze geen wettelijke bevoegdheid heeft om zich te bemoeien met de inhoud van het kompas, maar wel met de deelnemende partijen aan tafel gaat om de zorgen die er in de Tweede Kamer zijn te bespreken.

Ondersteuning

ActiZ vraagt juist steun aan de politiek voor het Generiek Kompas. “Sectorbreed is gekozen voor een kwaliteitskader voor de hele ouderenzorg. We vragen aan de politiek om deze richting te ondersteunen.”

Medicatieveiligheid

Patiëntenfederatie Nederland heeft meegepraat over de invulling van het Generiek Kompas, maar besloot eerder dit jaar haar handen ervan af te trekken. Toch is het kompas ingevoerd. Volgens de federatie zijn veel kwaliteitseisen, waar aanbieders in voorgaande kwaliteitskaders aan moesten voldoen, losgelaten. Als voorbeeld van een kwaliteitseis die is losgelaten, noemt de federatie de indicator medicatieveiligheid. Schellekens: “Voorheen waren verpleeghuizen verplicht om medicatiefouten te registreren en te rapporteren over wat ze doen om die fouten in de toekomst te voorkomen. Dit gaat onherroepelijk leiden tot meer fouten met soms hele nare gevolgen voor patiënten, maar zicht hebben we er niet meer op.”

Volgens staatssecretaris Maeijer worden registratiefouten wel degelijk geregistreerd, zoals de richtlijnen ook voorschrijven. Ze benadrukt dat de partijen die werken aan het Generiek Kompas ook zicht op kwaliteit willen.

Rapportage

Een ander punt van zorg voor de Patiëntenfederatie is de manier waarop zorgaanbieders over hun kwaliteit volgens het nieuwe kader mogen rapporteren. “Waar zorgaanbieders op basis van de eerdere kwaliteitsafspraken concrete, objectieve cijfers over verschillende kwaliteitsindicatoren moesten rapporteren die je op verschillende niveaus met elkaar kunt vergelijken, mogen zorginstellingen dit straks op zelfgekozen onderwerpen ‘beeldend en verhalend’ en met ‘open gesprekken’ gaan doen. Maar dat is ons te abstract en niet concreet genoeg. Een goed communicatiebureau maakt je nog geen goed verpleeghuis,” aldus Schellekens.

Maeijer zei tijdens het debat dat de IGJ ook een uniforme manier van rapportage verwacht. De partijen die werken aan het kompas zijn nog bezig om dit aspect verder vorm te geven.