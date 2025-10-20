Patiëntenorganisaties vinden bevriezen basispakket onacceptabel

Een collectief van patiëntenorganisaties spreekt in een openbare brief hun zorgen uit over politieke plannen om het basispakket te bevriezen. Ze noemen de maatregel, die tot politieke discussies in de campagne leidt, onacceptabel.

De patiëntenorganisaties wijzen op de “grote gevolgen voor patiënten en de maatschappij” van het bevriezen het basispakket. Nieuwe, bewezen effectieve, behandelingen en verbeterde medicijnen zouden dan niet meer in het basispakket worden opgenomen. “Het vergroot de kans op vermijdbare gezondheidsschade, vermindert kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie en zet mensenlevens onnodig op het spel”, stellen de organisaties.

Keuzes over wat in het basispakket thuishoort mogen in de ogen van de patiëntenclubs nooit “uitsluitend op korte termijn kostenafwegingen” worden gebaseerd. Ze roepen politieke partijen die dit voorstellen op om in gesprek te gaan.

Debat

De voorgestelde maatregel leidt tot verhitte politieke discussies tijdens de campagne. Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) sprak D66-leider Rob Jetten erop aan tijdens het tweede RTL-debat. Jimmy Dijk (SP) maakte VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz er ook verwijten over.

De brief met de noodkreet van de patiënten is ondertekend door: Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Alzheimer Nederland, Spierziekten Nederland, Reuma Nederland, SchildklierNL, Osteoporose Vereniging, Longfonds, Crohn & Colitis NL, Diabetesvereniging Nederland, Parkinson Vereniging, Endometriose Stichting, Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten, Huid Nederland, Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE).