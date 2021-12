Patyna en Noorderbreedte openen expertisecentrum voor Huntington cliënten

Interessant voor u

Top Isala Klinieken mocht ingrijpen bij cardiologen

Het bestuur van de Isala Klinieken in Zwolle en de maatschap van medisch specialisten daar hadden gelijk toen zij ingrepen toen het rommelde bij de vakgroep cardiologie van het ziekenhuis. Dat oordeelt de voorzieningenrechter bij de rechtbank Overijssel in een kort geding dat door enkele cardiologen was aangespannen. Die waren niet van de bemoeienis gediend. Er was volgens de voorzieningenrechter echter sprake van een "onaanvaardbare situatie waardoor de kwaliteit van de patiëntenzorg in gevaar kon komen". Het ingrijpen was dan ook "gerechtvaardigd en noodzakelijk".