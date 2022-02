Pauline Meurs voorzitter stuurgroep suïcidepreventie

113 Zelfmoordpreventie heeft een stuurgroep in het leven geroepen voor toezicht op de uitvoer van de derde landelijke agenda suïcidepreventie 2021 topt 2025. Hoogleraar Pauline Meurs is aangesteld als de nieuwe voorzitter, meldt het Erasmus centrum voor Zorgbestuur.

Pauline Meurs is Hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg van Erasmus School of Health Policy & Management. 113 heeft de stuurgroep in het leven geroepen om zich kritisch te kunnen toetsen op de uitvoering van de derde landelijke agenda suïcidepreventie. Ook is de stuurgroep een netwerk van boegbeelden uit verschillende maatschappelijke sectoren.

Rol van de stuurgroep

Pauline Meurs, voorzitter van de stuurgroep: “Een stuurgroep is vooral ook een ‘stootkussen’ voor diegenen die in de uitvoering actief zijn. We zijn in Nederland heel goed in het maken van plannen, maar wat wij als stuurgroep vooral willen doen, is ondersteunen om de plannen ook gerealiseerd te krijgen.” De stuurgroep zal op hoofdlijnen bewaken dat de doelstellingen van de derde landelijke agenda suïcidepreventie zijn te bereiken.

Wetenschappelijke onderbouwing

BN’er Albert Verlinde is bij de stuurgroep aangetrokken voor het aandachtsgebied communicatie. Hoogleraar Gwendoly Portzky en Jan Smit (niet de zanger, maar de hoogleraar aan het Amsterdam UMC) hebben als aandachtsgebied de wetenschappelijke onderbouwing.