Pensioenfonds apotheken stapt in zorgvastgoedfonds Achmea

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) gaat participeren in het Achmea Dutch Health Care Property Fund (ADHCPF), het zorgvastgoedfonds van Achmea Real Estate. Het pensioenfonds, dat €3,4 miljard beheert voor 58.000 deelnemers, investeert €30 miljoen.

PMA heeft voor Achmea Real Estate gekozen na een zorgvuldig selectieproces, waarbij de ESG-doelen van het ADHCPF een belangrijke rol hebben gespeeld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het terugbrengen van de CO2-uitstoot van gebouwen en het verbeteren van de energielabels. Het zorgvastgoedfonds werd vorige week door de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) beoordeeld als het duurzaamste zorgvastgoedfonds in Europa.

Impact

Met het nieuwe mandaat wil PMA op drie fronten impact maken”, zegt voorzitter Iris Blankers van het pensioenfonds. “Zorgconsumenten krijgen toegang tot hoogwaardige en betaalbare (woon)zorg, zorgpartijen kunnen mensen en middelen vrijmaken voor hun kernproces: het verlenen van goede zorg, en Achmea Real Estate kan zijn kennis en ervaring inzetten voor onder meer de verduurzaming van het vastgoed.”

Rendement

Inclusief PMA telt het ADHCPF 19 participanten, voornamelijk Nederlandse pensioenfondsen. De portefeuille van ruim €850 miljoen (ultimo Q2) telt 76 objecten, waaronder levensloopbestendige woningen, intramurale zorgwoningen en eerste- en tweedelijnszorgcentra. In de eerste helft van dit jaar boekte het fonds een rendement van 7,2%, tegenover 5,2% voor de benchmark. Het 12-maands rendement bedroeg 12,7% (MSCI 10,5%).