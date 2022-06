Personeel Gelre Ziekenhuizen mag kwart miljoen teveel betaald salaris houden

Uren buiten het rooster die de medewerkers hadden gedraaid bleken dubbel te zijn geteld en daarom ook dubbel te zijn uitbetaald eind vorig jaar door een menselijke fout. Het gaat om medewerkers van de IC en SEH, maar ook om ondersteunend personeel zoals receptiemedewerkers, secretaresses en analisten.

Terugvorderen

In eerste instantie wilde het ziekenhuis het geld terugvorderen omdat het ging om een onverschuldigde betaling. Maar bestuurder Edwin Maalderink vertelt aan het dagblad daarop te zijn terug gekomen na de persoonlijke gesprekken. Hij spreekt van een superpijnlijke kwestie en personeel had door een ingewikkelde salarisstrook niet in alle redelijkheid zelf de fout kunnen ontdekken.