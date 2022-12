Personeel verlaat zorgsector vanwege salaris en werkdruk

Hiermee wijkt deze groep af van personeel dat vertrekt naar andere zorgorganisaties, inclusief zzp’ers. Voor die laatste groep weegt werksfeer, samenwerking binnen een afdeling of team, manier van werken binnen een organisatie en aansturing vanuit de leidinggevende het zwaarst mee.

Analyse en interviews

Provinciale uitvoeringsorganisatie Flever deed onderzoek naar de vertrekredenen van zorgprofessionals. Uit de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek op 17 november publiceerde, blijkt dat ten opzichte van 2021 het aantal zorgmedewerkers dat de sector verlaat voor een andere baan met 26 procent is gestegen. Voor het onderzoek heeft Flever de uitstroomcijfers geanalyseerd en een aantal diepte-interviews gehouden.

Meer zzp’ers

Wat verder opvalt, is de groeiende groep vertrekkende medewerkers die starten als zzp’er in de zorg. Op dit moment is 11 procent van de zorgprofessionals in Flevoland werkzaam als zzp’er. De reden om verder te gaan als zelfstandige is voornamelijk gericht op het krijgen van meer regie en het creëren van keuzemogelijkheden binnen zijn of haar werk.

Anders organiseren

Flever raadt werkgevers aan de arbeidsmarkt voor personeel in de sector Zorg en Welzijn anders te organiseren waardoor de kans op behoud van personeel wordt vergroot. Meer adviezen zijn te lezen in het onderzoek: ‘Behoud van personeel voor de Flevolandse arbeidsmarkt Zorg en Welzijn’.