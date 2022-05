Personeel zbc’s positief over eigen veiligheidscultuur

Medewerkers van zelfstandige behandelcentra (zbc’s) oordelen positief over de patiëntveiligheid in hun eigen klinieken.

Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en Amsterdam Public Health institute voor de landelijke Monitor Patiëntveiligheid in Zelfstandige Behandelcentra. De onderzoekers vroegen 416 medewerkers uit achttien zbc’s hoe zij dachten over de veiligheidscultuur in hun klinieken en de veerkracht van henzelf en hun collega’s om met veranderende omstandigheden om te gaan.

Managementfuncties

Zo’n driekwart van de ondervraagden beoordeelt de patiëntveiligheid in hun eigen kliniek als zeer goed of zelfs uitstekend. Medewerkers die geen direct patiëntencontact hebben geven de hoogste scores. Zij zijn ook op andere vlakken positiever, bijvoorbeeld als het gaat om steun vanuit het management of de reactie op fouten. Hoe dat kan? Zo’n zestig procent van de ondervraagden zonder patiëntencontact heeft een managementfunctie. Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers niet altijd ondersteuning zoeken bij leidinggevenden. Het kan daarom zijn dat het management niet geheel op de hoogte is van de gebeurtenissen.

De kliniekmedewerkers gaven aan dat zij vaak veerkrachtig omgaan met crisissituaties of werkdruk en zich goed kunnen aanpassen aan de situatie. Medewerkers die veerkrachtiger zijn, zijn ook positiever over de veiligheidscultuur binnen de kliniek, aldus Nivel.