Personeelstekort heeft extra impact op kwetsbare zwangeren 

Het personeelstekort in de geboortezorg heeft extra impact op zwangeren in een kwetsbare situatie. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De inspectie ziet dat de hele keten rond de geboortezorg onder druk staat door personeelstekorten. Zo komen er in de ziekenhuizen steeds vaker ‘bevalstops’ voor. Hierdoor moeten verloskundigen uit de eerste lijn met hun barende cliënt regelmatig op zoek naar een ziekenhuis waar wel plek is. Spoedverwijzingen kunnen wel altijd terecht in het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Geen kraamzorg

Ook zijn er door personeelsgebrek in veel regio’s wachtlijsten voor kraamzorg. Regelmatig krijgen vrouwen minder kraamzorg dan geïndiceerd, soms zelfs geen kraamzorg. De verloskundigen verrichten dan extra werk en dit drukt op hun capaciteit.

Kwetsbaar

Volgens de inspectie treffen de wachtlijsten vrouwen in een kwetsbare situatie onevenredig hard. Zij zijn minder goed in staat om de weg naar de zorg te vinden, bijvoorbeeld door een taalbarrière of omdat zij minder digitaal vaardig zijn. Deze vrouwen melden zich vaker laat bij een kraamzorgorganisatie en komen dan op de wachtlijst, terwijl juist zij extra gebaat zijn bij kraamzorg.

Verantwoordelijkheid nemen

De IGJ verwacht dat zorgverleners anticiperen op het groeiend arbeidsmarkttekort, en hun verantwoordelijkheid nemen om samen te blijven zoeken naar oplossingen om goede zorg te kunnen blijven leveren.

Professionalisering nodig

Een van de manieren waarop zorgverleners problemen proberen aan te pakken, is met verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s), maar daar zijn er maar negen van in Nederland. VSV’s zijn samenwerkingen tussen verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden maken afspraken over het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg in een regio.

De IGJ vindt wel dat verdere professionalisering nodig is in VSV’s. Zo hebben de meeste VSV’s nog geen gezamenlijk systeem waarbij incidenten en calamiteiten gemeld en onderzocht worden.

Geen budgetfinanciering

Eerder stelde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat een andere vorm van financiering, namelijk budgetfinanciering, de problemen in de geboortezorg niet zal oplossen. Een van de redenen daarvoor is volgens de NZa dat de precaire samenwerking van de VSV’s of Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO) niet verstoord mag worden door een nieuwe financieringsvorm.