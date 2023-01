Persoonlijke aandacht grote invloed op werkplezier zorgmedewerkers

Na voldoening in het werk heeft het krijgen van persoonlijke aandacht de grootste invloed op het werkplezier van zorgmedewerkers.

Dat is de conclusie uit een peiling die onderzoeks- en adviesbureau FWG deed onder ruim vierhonderd zorgmedewerkers.

Zorgsectoren

De aandacht die zorgmedewerkers krijgen van collega’s heeft de meest positieve invloed (8-), op afstand gevolgd door aandacht die men aan zichzelf geeft (7), aandacht van de leidinggevende (7-) en aandacht van de directie/bestuurder (5+). Uit het onderzoek blijkt dat personeel in het ziekenhuis de aandacht van leidinggevenden belangrijker vindt dan in andere branches. Verder valt op dat de geestelijke gezondheidszorg de enige zorgbranche is waarbij aandacht van de directie belangrijker wordt gevonden dan aandacht van de leidinggevende.

Team

Bij de vraag naar hoeveel aandacht medewerkers daadwerkelijk krijgen, valt op dat alle medewerkers, ongeacht in welke zorgbranche, hun collega’s een dikke voldoende geven. De helft van de zorgmedewerkers vindt de aandacht van het team en de collega’s de meest positieve invloed op het werkplezier hebben.

Leidinggevende

De aandacht van de leidinggevende scoort het hoogst bij medewerkers in het ziekenhuis en in de ggz. Opvallend is dat de leidinggevende niet zo vaak wordt genoemd als belangrijke factor bij de impact op werkplezier. Dit terwijl uit andere onderzoeken blijkt dat de leidinggevende een grote rol speelt bij ziekteverzuim en verloop. Wel geven jonge medewerkers vaker aan dat de leidinggevende een positieve invloed heeft op hun werkplezier dan oudere medewerkers.

Zorgbestuurders

Over het algemeen krijgt de bestuurder volgens FWG een onvoldoende krijgt als het gaat om het geven van voldoende aandacht (5+). Aan de andere kant is het zo dat volgens de zorgmedewerkers aandacht van de bestuurders de minste invloed heeft op hun werkplezier. Gemiddeld geven medewerkers die korter in dienst zijn een hogere score voor de aandacht van het bestuur.

Dag van het werkplezier in de zorg

Elke laatste dinsdag van januari is het de Dag van het werkplezier in de zorg. Een dag waarop FWG Progressional People samen met alle zorgorganisaties in Nederland het werkplezier van zorgmedewerkers in de spotlights zet.