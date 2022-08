Petra Zoer nieuwe toezichthouder bij Akwa GGZ

Petra Zoer is per juli benoemd tot lid van de raad van toezicht van Akwa GGZ. Zij neemt het stokje over van Wim van Minnen, die vanaf de oprichting van Akwa GGZ namens MIND betrokken is geweest.

Wim van Minnen, voormalig bestuurslid bij MIND, is vanaf 1 januari 2019 betrokken geweest als rvt-lid bij Akwa GGZ. Daar vertegenwoordigde hij het cliënten- en naastenperspectief. “Voor cliëntenorganisaties is het heel belangrijk om mee te kunnen praten over wat goede zorg nu eigenlijk is, gevat in kwaliteitsstandaarden”, vertelt hij in een afscheidsinterview. “Een belangrijke volgende stap is dat er uit standaarden ook keuze-informatie volgt.”

Leren van data

Petra Zoer, vice-voorzitter MIND platform en adviseur bij BeBright, volgt Van Minnen op als toezichthouder. “Ik hoop dat Petra de verbinding tussen MIND en Akwa GGZ voortzet. En ik hoop dat zij aandacht blijft vragen voor het belang van leren van data”, reageert Van Minnen op de benoeming. Zelf hoopt Zoer over vijf jaar dat patiënten en naasten meer en duidelijker inzicht hebben in de behandelopties en de kwaliteit ervan. “Het uitgangspunt is dat de patiënt eigenaar is van zijn of haar gegevens en bepaalt met wie en wanneer het gedeeld wordt. En als we die data gebruiken om samen van te leren, maken we de zorg samen steeds een beetje beter.”

Raad van toezicht

De raad van toezicht van Akwa GGZ bestaat uit een afvaardiging van landelijke ggz-partijen. Ze geeft haar goedkeuring voor het meerjarenperspectief en de jaarlijkse werkplannen met bijbehorende begrotingen en heeft een toetsende en controlerende rol achteraf. In de raad van toezicht zijn MIND, de Nederlandse GGZ, LVVP, MEER GGZ en de beroepsverenigingen NVVP, NIP, P3NL en V&VN vertegenwoordigd.