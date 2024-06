PFZW en Nationale Zorgreserve starten samenwerking

De Nationale Zorgreserve is ontstaan tijdens de coronapandemie. De NZR bestaat uit een landelijk netwerk van zorgreservisten; voormalige zorgprofessionals die in crisistijd inspringen en aan zorgorganisaties met een tijdelijke hulpvraag en capaciteitsproblemen worden gekoppeld. Sinds 2021 heeft de NZR zo’n 124 zorglocaties geholpen. Momenteel zijn er bijna 4.000 bevoegde en bekwame zorgreservisten aangesloten bij de NZR.

Samenwerking pensioenfonds

Voor de inrichting van deze crisisfaciliteit werkt de NZR samen met welzijnsinstellingen, werkgevers- en brancheorganisaties. Zo ook met PFZW. In samenwerking met het pensioenfonds worden alle potentieel beschikbare zorgprofessionals opgeroepen zich aan te melden, zodat Nederland beter is voorbereid op onverwachte noodsituaties. “In samenwerking met PFZW bereiken we nog meer potentiële zorgreservisten, zodat we hen uit kunnen nodigen om zich aan te melden”, aldus NZR-bestuurder Charlotte de Schepper. “Met duurzame samenwerkingen zoals met PFZW waarborgen we de continuïteit van de zorg in Nederland tijdens een crisissituatie.”

PFZW-bestuurder John Landman: “Uit onderzoek blijkt dat zorgmedewerkers die hun vakmanschap en ervaring gedurende hun loopbaan of tijdens hun pensioen ook elders in de zorg inzetten, zich fysiek en mentaal fitter te voelen dan degenen die dit niet doen. Zo dragen we samen bij aan de vitaliteit van de zorg tijdens noodsituaties.”