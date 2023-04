Pgb blijft langer geldig

Mensen die hun zorg hebben geregeld via een persoonsgebonden budget (pgb) hoeven hiervoor binnenkort niet meer elke twee jaar een nieuwe toekenning te regelen.

Wijkverpleegkundigen kunnen straks een indicatie voor deze pgb-zorg tot maximaal vijf jaar regelen. Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van een stabiele zorgvraag en een chronische behoefte aan verpleging of verzorging op basis van de Zorgverzekeringswet.

Minder belastend voor pgb-houders

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg heeft besloten de toekenning in deze situaties te verlengen, om het voor pgb-houders minder belastend te maken. Het scheelt onder meer in de administratie, omdat niet allerlei formulieren opnieuw moeten worden ingevuld terwijl de medische situatie vaak niet is veranderd en mogelijk ook niet meer zal veranderen.

Minder administratieve lasten

Onder meer belangenclubs en de Tweede Kamer hadden aangedrongen op een langere toekenning van het pgb, ook omdat herhaalde aanvragen bij chronische ziekten of beperkingen frustrerend zijn. “Budgethouders ervaren onnodig onzekerheid en frustratie als zij telkens opnieuw moeten aantonen dat zij vanwege hun beperking of chronische ziekte een zorgbehoefte hebben. Dit scheelt administratieve lasten maar vooral veel leed” en “zo krijgen mensen meer rust, zekerheid en de juiste zorg”, aldus Helder.

De nieuwe regeling gaat op 15 mei in. Betrokkenen kunnen vanaf dan een langer durende pgb bij hun zorgverzekeraar aanvragen. (ANP)