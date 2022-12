PGGM: Medewerkers in zorg en welzijn zijn het meest bevlogen

Zorg- en welzijnsmedewerkers zijn vergeleken met medewerkers in andere sectoren het meest bevlogen (rapportcijfer 7,7 versus een 7,4). Zij bruisen meer dan anderen van energie, zijn enthousiaster over hun baan en gaan vaker helemaal op in hun werk. Dit constateert PGGM&CO op basis van haar onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Stichting IZZ. Werkgevers vinden medewerkers ook bevlogen, maar onderschatten de mate van hun bevlogenheid (7,1).