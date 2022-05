Philadelphia stelt methodiek breed beschikbaar

Philadelphia Zorg maakt de methode Leerbaar & Weerbaar toegankelijk voor alle professionals in de gehandicaptenzorg. De methodiek, die al 25 jaar door begeleiders gebruikt wordt, is recentelijk doorontwikkeld en nu kosteloos beschikbaar voor iedereen.

Dat meldt Philadelphia op 3 mei. De organisatie vindt het belangrijk dat mensen die zij ondersteunt, zichzelf kunnen zijn. Dat ze hun eigen keuzes maken, hun talenten ontwikkelen, grip hebben op hun welzijn en met trots meedoen in de maatschappij.

Thema’s

Leerbaar & Weerbaar is ontstaan vanuit de vragen die er zijn rondom weerbaarheid, relaties, intimiteit en seksualiteit (RIS) bij de cliënten van Philadelphia. Het is een gelaagde methodiek die thema’s en emoties behandelt die voor iedereen herkenbaar zijn. Zo zijn er materialen en werkvormen te vinden om de onderwerpen online gokverslaving en grensoverschrijdend gedrag preventief te bespreken. Ook voor de thema’s zeggenschap en pesten is een grote variatie aan werkvormen beschikbaar. Doel is om mensen met een verstandelijke beperking stevigheid te geven in een steeds complexer wordende wereld.

Op 18 mei is er een webinar voor zorgprofessionals over de methode Leerbaar & Weerbaar. De trainers lichten de mogelijkheden toe door middel van de online beschikbare materialen: informatie, werkbladen, praatplaten, spelvormen, muziek en video.