Philips Foundation en Stichting GelijkGezond willen samen gezondheidsverschillen verkleinen

In Nederland bestaan er grote gezondheidsverschillen tussen mensen met verschillende inkomensniveaus. Zo hebben mannen die behoren tot de laagste 20% inkomensgroep gemiddeld meer dan 9 jaar lagere levensverwachting dan mannen die behoren tot de hoogste 20% inkomensgroep, blijkt uit cijfers van CBS StatLine (2023). Voor vrouwen was het verschil in levensverwachting bijna 8 jaar.

Veel van de problemen waarmee patiënten doorgaans bij hun huisarts terechtkomen, kunnen grotendeels in het sociale domein worden opgelost, stelt Stichting GelijkGezond. “Denk aan mensen met stressklachten als gevolg van schuldenproblematiek, maar die de toegang tot schuldhulpverlenging niet kunnen vinden, of aan mensen die niet de financiële ruimte hebben om de eigen betalingen voor fysiotherapie of tandarts te dragen, waardoor een klein probleem uiteindelijk tot ernstiger klachten kan leiden.”

Stichting GelijkGezond wil mensen ondersteunen bij het oplossen van de onderliggende problematiek. “Zorgprofessionals, zoals huisartsen, wijkverpleging en ambulante GGZ, vormen de basis in de signalering van problemen en krijgen door de samenwerking met Stichting GelijkGezond de mogelijkheid om bredere hulp dan medische zorg aan hun patiënten te bieden. De organisatie werkt hiervoor nauw samen met gemeenten en bouwt voort op bestaande programma’s in Nederland, zoals Welzijn op Recept, Krachtige Basiszorg en de Schuldhulproute.”

Met de samenwerking met de Philips Foundation, wil GelijkGezond de kennis van Philips benutten. Dit omvat economische aspecten van gezondheidszorg, het opbouwen van sterke gezondheidssystemen en inzichten in de Nederlandse zorgsector, aldus de organisatie.