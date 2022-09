Philips: gebruik slaapapneumasker met magneten niet met pacemaker

Tot nu toe stond in de gebruiksaanwijzing van de slaapapneumaskers dat gebruikers met een medisch implantaat moesten zorgen dat de magneetsluiting niet te dicht bij dat implantaat kwam. Nu stelt het bedrijf dat mensen die implantaten, maar ook met bijvoorbeeld schroeven in botten of metaalsplinters in hun oog, de maskers met magneetsluiting uit voorzorg niet meer moeten gebruiken. Als er een reactie tussen de magneten in de sluiting en de implantaten ontstaat kan dat mogelijk gevaar opleveren.

Gevolgen

Philips benadrukt dat die kans heel klein is. Op circa 17 miljoen verkochte maskers kreeg Philips veertien meldingen van een mogelijke reactie van implantaten op de magneten. “Dus de kans is minder dan één op een miljoen dat er iets gebeurt”, zegt een woordvoerder van het zorgtechnologiebedrijf. “Alleen als er iets gebeurt kan dat ernstige gevolgen hebben.”

Philips benadrukt dat de aanpassing van het advies in de handleiding vrijwillig is. Met de nieuwe richtlijn zegt het bedrijf voorop te lopen in de branche. Philips laat weten ook een publiciteitscampagne over het gebruik van de maskers met magneetsluiting te beginnen. (ANP)