Philips verwacht klap van zeker 250 miljoen euro door heffingen

Philips verwacht dat importheffingen het bedrijf dit jaar tussen de 250 miljoen en 300 miljoen euro extra kosten. Daardoor is het zorgtechnologieconcern somberder over de winstgevendheid in 2025 geworden.

Philips meldt bij zijn kwartaalresultaten een aangepaste winstmarge tussen de 10,8 en 11,3 procent te verwachten. Eerder ging het bedrijf nog uit van een marge tussen de 11,8 en 12,3 procent. Ook over de vrije kasstroom, dus hoeveel geld er daadwerkelijk in- of uitstroomt, is Philips pessimistischer.

Maatregelen

Philips zegt “aanzienlijke” maatregelen te nemen om de pijn van Amerikaanse importheffingen en tegenheffingen te verzachten. Het gaat om het vergroten van de flexibiliteit van de toeleveringsketen en kostenbesparingen, zei topman Roy Jakobs in een toelichting. “We richten ons op dat waar we controle over hebben.”

De extra kosten zitten vooral in de heffingen van 145 procent die de Amerikaanse president Donald Trump invoerde voor producten uit China en de vergeldingsmaatregelen die het Aziatische land nam voor goederen uit de Verenigde Staten. Onderdelen voor Philips’ apparatuur die van het ene naar het andere land gaan, worden daardoor duurder. Daarnaast gaat Philips er vooralsnog van uit dat de hoge “wederkerige” heffingen voor andere landen weer terugkeren nadat Trump ze voor een periode van negentig dagen had vervangen door een vast tarief van 10 procent.

Uitzondering voor medische technologie

Het bedrijf praat onder andere met overheden over mogelijke uitzonderingen voor medische technologie bij importheffingen. Philips wil ook meer lokaal inkopen en produceren. In China gebeurt dit al voor 90 procent, zei Jakobs. Na de coronapandemie was het bedrijf namelijk al meer gaan “regionaliseren”.

In de eerste drie maanden van dit jaar daalde de omzet licht tot 4,1 miljard euro, wat vooral kwam door moeilijkheden op de Chinese markt. De Nederlandse verkoper van ziekenhuisapparatuur en elektronica voor persoonlijke verzorging kampte hier met lange aanbestedingsprocedures en een zwak consumentenvertrouwen. De nettowinst kwam uit op 72 miljoen euro, tegen een verlies van 998 miljoen euro een jaar eerder.

Het aantal nieuwe orders steeg met 2 procent. Dat kwam volgens Philips door sterke prestaties op de Noord-Amerikaanse markt. (ANP)