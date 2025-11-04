Philips voert winst op ondanks hogere importheffingen

Zorgtechnologieconcern Philips heeft zijn omzet en winst in het afgelopen kwartaal opgevoerd, ondanks de impact van de hogere importheffingen die de Verenigde Staten dit jaar hebben ingevoerd.

De omzet in het derde kwartaal kwam uit op 4,3 miljard euro. Gecorrigeerd voor de effecten van onder meer wisselkoersen en overnames was dat een stijging van 3 procent.

De nettowinst steeg tot 187 miljoen euro, tegenover 181 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De winstmarge, dus de hoeveelheid winst per euro omzet, steeg ondanks de hogere importheffingen ook. Dit kwam volgens Philips door kostenbesparingen en innovatie.

Daarnaast breidde Philips bepaalde activiteiten uit in de Verenigde Staten om het effect van heffingen te verkleinen, zei topman Roy Jakobs. “Hetzelfde hebben we eerder in China gedaan”, zei hij. “Maar iedere dollar die we moeten uitgeven aan heffingen, gaat niet naar de patiënt.”

Philips blijft bij zijn winst- en omzetverwachtingen voor heel 2025. De winstmarge zal aan de hoge kant van de eerder afgegeven verwachtingen zitten, raamt het bedrijf.

Systemen voor zorg op afstand

Het aantal nieuwe orders steeg met 8 procent. Volgens topman Roy Jakobs was dat te danken aan de sterke vraag in Noord-Amerika naar de producten van Philips, dat bijvoorbeeld ook diagnosesystemen zoals scanners en systemen voor zorg op afstand verkoopt.

Jakobs verklaarde in zijn schriftelijke toelichting op de cijfers dat Philips “gedisciplineerde actie” onderneemt om de hoogste standaarden in patiëntveiligheid en kwaliteit te behalen. Een week geleden stuurde de Amerikaanse voedsel- en medicijnautoriteit FDA het bedrijf nog een waarschuwingsbrief. Daarin stonden reprimandes over tekortkomingen op drie locaties, twee in de Verenigde Staten en een in Eindhoven. Het ging onder andere over ontbrekende informatie in de etikettering.

Philips is nog in juridische zaken verwikkeld rond de grote terugroepactie van slaapapneu-apparaten die in 2021 begon. In de VS trof het bedrijf een grote schikking, maar er loopt nog een onderzoek van justitie in het land. (ANP)