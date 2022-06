Pilot digitale huisartsenpost

De pilot met een digitale huisartsenpost in de regio Nijmegen en Boxmeer blijkt succesvol. Ongeveer 3800 inwoners hebben gebruik van gemaakt van de chatfunctie, eventueel met beeld. Hapnijmegenboxmeer.nl bedient op vrijdagavond en in het weekend zo’n 447 duizend inwoners.

Dat meldt NEO huisartsenzorg op 23 juni. De huisartsenpost volgt daarmee de initiatieven in Eemland, Rijnmond en Drenthe. De patiënten, maar ook de zorgprofessionals zijn enthousiast over de digitale toepassing.

Doel van de digitale huisartsenpost is de spoedeisende zorg in de weekend- en avonduren op een veilige manier op afstand te blijven garanderen. Via Spreekuur.nl, een initiatief van Topicus en DigiDok, krijgen patiënten locatie-onafhankelijke en persoonlijke zorg voor spoedvragen; bijvoorbeeld voor wonden, acute oogklachten en ernstige huidinfecties. Patiënten bereiden het digitale consult zelf voor door gevalideerde triage- en anamnesevragen te doorlopen en door een foto toe te voegen. Zorgmedewerkers kunnen vlot het consult digitaal afhandelen. Ook wordt er automatisch een samenvatting (s-regel) voor alle consulten gemaakt, die toegevoegd wordt aan het dossier.