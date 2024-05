Pluryn en de Radboud Universiteit stellen bijzondere leerstoel in

Voor deze leerstoel is Evelien Poelen benoemd. Zij is bijzonder hoogleraar Gepersonaliseerde zorg bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

Pluryn stelt de leerstoel in om specialistische kennis te ontwikkelen, te delen en toe te passen bij de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

Licht verstandelijke beperking

Pluryn kiest in zorg en behandeling van mensen met een licht verstandelijke beperking voor een persoonsgericht aanbod, zegt de nieuwe bijzonder hoogleraar: “Bij mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen is sprake van complexe en meervoudige problematiek, zoals het samengaan van agressie en verslaving. Een passend en effectief zorgaanbod is voor hen heel erg afhankelijk van de specifieke persoon. Dat vraagt om maatwerk in de zorg maar ook in het onderzoek.”

Persoonsgericht onderzoek

De individuele benadering bij het doen van onderzoek leidde onlangs tot een publicatie in BMC Psychiatry van promovendus Daan Hulsmans. Hij voerde een casusstudie uit om inzicht te krijgen in agressief en zelfbeschadigend gedrag van één cliënt, in zorg bij Pluryn. De cliënte gebruikte 560 dagen een dagboekapp en dagelijkse rapportages van zorgmedewerkers werden geanalyseerd. “Dat leverde unieke en bruikbare kennis op over de aard en complexiteit van het moeilijk verstaanbare gedrag, het belang van therapie en het negatieve effect van onvrijwillige zorg, die soms werd ingezet om de cliënt tegen zichzelf te beschermen.”

Onderwijs

Naast een onderzoeksopdracht wacht Poelen als bijzonder hoogleraar een onderwijstaak. De komende drie jaar verzorgt zij onderwijs voor studenten Pedagogische Wetenschappen. De complexe problematiek van mensen met een licht verstandelijke beperking en de specialistische zorg van Pluryn is hen vaak nog niet bekend. Poelen hoopt daar verandering in te brengen en tegelijk enthousiasme te kweken voor het werken met deze doelgroep.