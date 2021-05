Pluryn vindt tarieven jeugdzorg Lelystad niet voldoende

Het AD meldt dat Pluryn zich niet kan vinden in het nieuwe beleid. De nieuwe voorwaarden maken het in de ogen van de zorgorganisatie “onmogelijk om kwalitatief goede zorg te leveren aan gezinnen en jongeren met complexe problematiek”, laat de organisatie in het AD weten.

Daarom heeft Pluryn de rechter gevraagd om de gemeente Lelystad te dwingen om het nieuwe beleid te veranderen.

De Nederlandse ggz schreef twee jaar geleden in een brief dat de kans bestond op rechtszaken als gemeenten geen kostendekkende tarieven betalen voor jeugdzorg.