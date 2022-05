Podcast: Slimmer opleiden in de zorg is onvermijdelijk

Het personeelstekort is een van de grootste problemen in de zorg. Met behulp van moderne technologie, zoals extended reality (XR) en simulatoren, kunnen zorgprofessionals efficiënter worden opgeleid, zeggen voorvechters van moderne opleidingen. Redacteur Sytse Wilman verdiepte zich in het onderwerp en vertelt erover in een nieuwe aflevering van de podcast Voorzorg.

Volgens sommige betrokkenen is de manier waarop in Nederland zorgpersoneel wordt opgeleid middeleeuws. Dat begint echter te kantelen. Via virtual en augmented reality (tezamen ook wel extended reality genoemd) en simulatoren worden steeds meer trainingen ontwikkeld, constateert redacteur Sytse Wilman in de podcast. Hij sprak ook met de initiatiefnemers van DUTCH: Digital United Training Centres for Healthcare. Dit consortium van ziekenhuizen, technische universiteiten en techbedrijven wil de modernisering van opleidingen grondig aanpakken. Een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van 300 miljoen euro moet dat mogelijk maken.

Conclusie

De technische belemmeringen worden steeds kleiner, de noodzaak groeit en de belangrijkste partijen werken samen. Als de gezamenlijke Groeifonds-aanvraag wordt toegekend, is ook het geld geen obstakel meer. De conclusie van de podcast lijkt dan ook helder: de Nederlandse zorg gaat moderner opleiden.