Podcast Voorzorg: Burgers krijgen grotere rol in welzijn van cliënten

De hulpvraag in de gehandicaptenzorg groeit en wordt steeds complexer. Hoe maakt bestuurder Ageeth Ouwehand ’s Heeren Loo klaar voor de toekomst? En wat neemt ze mee vanuit haar ervaring als bestuurder in de ouderenzorg?

“Ik ben helemaal niet van de school: iedereen moet maar de wijk in”, zegt Ouwehand. “Soms ziet het er goed uit naar de buitenwereld, iemand met een handicap ‘gewoon’ in de wijk. Maar als de cliënt zelf totaal geen contact heeft met die ‘gewone buren’, kan dat leiden tot eenzaamheid.”

Daarom is Ouwehand, naast wonen in de wijk, ook fan van de woon-zorgparken van ’s Heeren Loo. “Sommige cliënten komen hier beter tot hun recht. Hier kunnen ze rondfietsen, contact maken met medebewoners, iets langzamer lopen zonder dat ze raar worden aangekeken. Bovendien is dit park helemaal open voor de buitenwereld. Iedereen kan hier rondfietsen, rijden of wandelen.”

Vrijwilligers

Aan de andere kant denkt Ouwehand dat de gewone burgers een grotere rol zullen moeten spelen in de gehandicaptenzorg. Met de groeiende zorgvraag en aanhoudende personeelstekorten heeft de gehandicaptenzorg een flinke uitdaging, constateert de bestuurder. “Zorgprofessionals moeten zich meer focussen op waarvoor ze zijn opgeleid: zorg leveren”, zegt Ouwehand. “Het welzijn van de cliënten is ook heel belangrijk, maar daar kunnen familieleden en vrijwilligers ook van betekenis zijn.”

Pensionado’s

Daarbij ziet Ouwehand mogelijkheden in de groeiende groep vitale pensionado’s. “Die derde levensfase is het geschenk van de eeuw”, memoreert Ouwehand het advies dat de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving vorig jaar uitbracht. “We hebben dadelijk een enorme groep fitte, vitale mensen die gepensioneerd zijn en nog graag een betekenisvolle bijdrage willen leveren in de samenleving. Het enige wat we moeten doen is ervoor zorgen dat zij dat ook kunnen doen, zonder dat ze daar financieel nadeel aan ondervinden.”

Voorzorg

In deze aflevering van Voorzorg doet Ouwehand uit de doeken hoe ze dit voor zich ziet. Bovendien maakt ze met redacteur Sterre ten Houte de Lange een vergelijking tussen de ouderenzorg, waar Ouwehand voorheen werkte, en de gehandicaptenzorg. Welke overeenkomsten ziet ze? En welke verschillen?