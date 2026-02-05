Podcast Voorzorg | Het coalitieakkoord: D66-inhoud met een VVD-begroting 

Valt er echt 10 miljard euro om te buigen in de gezondheidszorg? Waar zit er lucht in het zorgstelsel? Passende zorg wordt de norm, maar hoe dan? Het Zorginstituut zal het basispakket strenger beheren op effectiviteit. Hoe makkelijk is dat? Afschaffen van de niet-gecontracteerde klinkt stoer, maar is helemaal afschaffen echt verstandig? Krijgen zorgverzekeraars niet te veel macht?
Preventie
Meer preventie roepen gezondheidszorg-experts al jaren. De grootste gezondheidswinst valt buiten de zorg te boeken. De suikertaks, gratis schoolfruit en het gebruik van vapes kan rekenen op bijval. Maar is het voldoende?
Nieuwe minister van VWS
Moet een nieuwe minister van VWS krachtiger sturen op concentratie en spreiding van ziekenhuiszorg? Welke namen circuleren er eigenlijk voor de toekomstige minister van VWS?
