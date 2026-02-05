Podcast Voorzorg | Het coalitieakkoord: D66-inhoud met een VVD-begroting 

De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA wil 10 miljard euro bezuinigen op de zorg en tegelijkertijd een ambitieuze hervormingsagenda doorvoeren. Hoe realistisch is dat? Senior redacteur Bart Kiers en redacteur Sterre ten Houte de Lange analyseren het coalitieakkoord. “Een D66-inhoud met een VVD-begroting.”

Valt er echt 10 miljard euro om te buigen in de gezondheidszorg? Waar zit er lucht in het zorgstelsel? Passende zorg wordt de norm, maar hoe dan? Het Zorginstituut zal het basispakket strenger beheren op effectiviteit. Hoe makkelijk is dat? Afschaffen van de niet-gecontracteerde klinkt stoer, maar is helemaal afschaffen echt verstandig? Krijgen zorgverzekeraars niet te veel macht?

Preventie

Meer preventie roepen gezondheidszorg-experts al jaren. De grootste gezondheidswinst valt buiten de zorg te boeken. De suikertaks, gratis schoolfruit en het gebruik van vapes kan rekenen op bijval. Maar is het voldoende?

Beluister de aflevering ook in uw favoriete podcastapp

Nieuwe minister van VWS

Moet een nieuwe minister van VWS krachtiger sturen op concentratie en spreiding van ziekenhuiszorg? Welke namen circuleren er eigenlijk voor de toekomstige minister van VWS?

Lees ook: