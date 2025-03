Politie na drama pleegmeisje Vlaardingen: systeem moet anders

Hij en andere betrokkenen zijn door de Tweede Kamer uitgenodigd om in een hoorzitting tekst en uitleg te geven over de zaak van het meisje dat vorig jaar ernstig gewond in het ziekenhuis belandde. Er zijn sterke aanwijzingen dat ze ernstig is mishandeld door haar pleegouders in Vlaardingen.

Niet geloofd

Haar biologische moeder maakte zich ernstig zorgen, maar voelde zich niet gehoord en serieus genomen. Het meisje zelf vroeg ook meerdere keren om hulp, maar werd niet geloofd. Dit soort meldingen komen volgens de politie vaak niet goed door. Van de Koot, hoofd operatiën van de politie-eenheid Rotterdam, vergelijkt het met een “doorfluisterspel”. Een melding wordt doorverteld aan meerdere mensen voordat die bij de juiste persoon terechtkomt. In de tussentijd gaat veel informatie verloren en bestaat het risico dat belangrijke signalen zelfs helemaal niet doorkomen.

Het meisje vertelde eind 2023 in een supermarkt dat ze werd mishandeld door haar pleegvader. Vervolgens is ze meegenomen naar het politiebureau en deden agenten “precies wat er van hen verwacht mag worden”, volgens Van de Koot. Ze namen contact op met het crisisinterventieteam om verslag te doen. Uiteindelijk kregen ze van de William Schrikker Stichting, die optreedt als haar voogd, te horen dat het meisje weer terug kon naar het pleeggezin. Agenten kregen te horen dat ze eerder zulke verhalen zou hebben verzonnen.

Specialisten

De politie is er teleurgesteld over dat de agenten toen de keuze hebben moeten maken om het meisje vervolgens weer naar het pleeggezin te sturen. Politiemensen zijn “generalisten” die niet specifiek deskundig zijn op het gebied van kindermishandeling, licht Van de Koot toe. Specialisten als gedragswetenschappers spraken ze alleen telefonisch. De politieman denkt dat het had geholpen als zij ter plaatse waren gekomen om zelf een beoordeling te maken.

De manier waarop het systeem nu is ingericht baart de politie “ongelofelijk veel zorgen”, aldus het hoofd operatiën. De keuze om een kindermishandelingszaak groot op te pakken, ligt wat hem betreft te veel bij de politie. Hij vindt dat die verantwoordelijkheid en ook de monitoring bij een andere organisatie moeten worden gelegd, en dat de politie alleen een signalerende rol krijgt.

Er loopt een rechtszaak tegen de pleegouders. (ANP)