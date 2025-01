Politiebond: stijging verward gedrag door ggz-bezuinigingen

De uitholling van de geestelijke gezondheidszorg is in het werk van de politie goed terug te zien. Dat schrijft voorzitter Nine Kooiman van de grootste politiebond NPB op X. “Daar waar de zorg stopt is enkel de politie nog daar. En de nood is hoog. Super zorgelijke ontwikkeling”, aldus Kooiman.

Ze reageert op nieuwe cijfers waaruit blijkt dat de politie vorig jaar bijna 150.000 incidenten registreerde met mensen die ‘onbegrepen of verward gedrag’ vertoonden. Dat is een stijging van 6 procent ten opzichte van 2023. Het ging onder meer om heftige voorvallen, zoals de gijzeling in Ede.

Van alle verdachten die vorig jaar werden aangehouden, had 20 procent een of meer registraties van onbegrepen of verward gedrag achter zijn of haar naam staan. Politievakbond ACP wijst erop dat de cijfers niet eens alles laten zien. “Incidenten die voortvloeien uit onbegrepen gedrag worden vaak onder een andere noemer weggezet”, reageert waarnemend voorzitter Ramon Meijerink van de ACP. “De impact die dit heeft op hulpverleners en maatschappij is groot en de investering in de ggz-keten blijft achter.” (ANP)