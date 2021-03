Positief resultaat Gelre Ziekenhuizen

Dat staat in het jaarverslag over 2020. Het ziekenhuis telde 20.000 opnamen. Michel Galjee, voorzitter van de raad van bestuur, heeft “diepe bewondering” voor de manier waarop zijn medewerkers zich door het coronajaar sloegen: “Alsof we de Tour de France, de marathon van New York en een zwemtocht over het Kanaal achter elkaar moesten afleggen.”

Covid-19 leidde tot “enorme werkdruk, aangrijpende verhalen van patiënten en familieleden en grote zorgen”, laat Galjee weten: “Het is verschrikkelijk om dat van dichtbij mee te maken.” Hij noemt het heel schrijnend dat er veel planbare zorg moest worden uitgesteld. “Gelukkig was er ook veel begrip bij patiënten. We konden niet anders en de meesten voelden dat.”

Ondanks corona zette Gelre in 2020 flinke stappen in het transformeren van haar zorg, met name op het gebied van ‘Zorg op afstand’. Het ziekenhuis introduceerde een patiëntenportaal, het aantal e-consulten nam sterk toe en steeds vaker werden patiënten digitaal voorbereid op een operatie. Mede door de continuïteitsregeling van de zorgverzekeraars kon het resultaat worden behaald zoals geprognostiseerd.