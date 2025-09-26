Prijzen ziekenhuiszorg stegen afgelopen jaren continu

Sinds 2020 stegen de prijzen die zorgverzekeraars en ziekenhuizen met elkaar afspreken continu. De prijsstijging volgde grofweg de inflatie, met een piek in 2023 en een afvlakking in latere jaren. Dat blijkt uit een analyse van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy .

De kosten voor de medisch specialistische zorg vormen met ruim 50 procent veruit het grootste aandeel van de zorg die zorgverzekeraars vergoeden. De zorgverzekeraars proberen bij de onderhandelingen met ziekenhuizen op de kosten/prijs en volume te sturen. De ene zorgverzekeraar met meer succes dan de andere, zien de analisten van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy.

Tarieven dbc’s

Kompas in Zorg en BS Health Consultancy hebben onderzocht in welke mate de prijzen van de ziekenhuisbehandelingen zijn gestegen in de afgelopen jaren. Voor de analyse is gebruik gemaakt van de door de drie grote zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ en CZ gepubliceerde gemiddelde tarieven waarvoor zij de zorg hebben ingekocht bij de door hun gecontracteerde ziekenhuizen. Voor het volume per DBC-zorgproduct is uitgegaan van het aantal gedeclareerde DBC-zorgproducten in 2024 volgens de NZa met als peildatum 1 september 2025.

Inflatie

Ter vergelijking hebben de analisten ook de inflatie, de algemene prijsstijging in Nederland meegenomen. De prijzen zijn in Nederland de laatste tijd sterk gestegen. In 2021 bedroeg de zogenoemde Consumentenprijsindex (CPI, de verandering t.o.v. een jaar eerder) nog 2,7 procent, maar in 2022 was de inflatie gestegen tot 10 procent. In 2023 is de inflatie weer een stuk gedaald naar 3,8 procent en 3,3 procent in 2024.

De ziekenhuisprijzen blijken een vergelijkbare beweging te maken. Uit de analyse blijkt dat het prijsniveau van de ziekenhuisbehandelingen in totaal in 2021 met gemiddeld met 2 tot 3 procent is gestegen ten opzichte van 2020 bij de drie grote zorgverzekeraars. In 2022 was de prijsstijging iets hoger, zo’n 3 tot 4 procent ten opzichte van het jaar ervoor. In 2023 was de prijsstijging verder toegenomen bij de drie grote zorgverzekeraars, 6 tot 9 procent ten opzichte van 2022.

Verschillen in recente jaren

In recente jaren vallen verschillen tussen verzekeraars op. In 2024 is bij twee van de drie grote zorgverzekeraars nog sprake van een prijsstijging van 6 tot 7 procent. Bij de andere zorgverzekeraar lag de prijsstijging met circa 3 procent een stuk lager. In 2025 geldt het tegenovergestelde. Bij de zorgverzekeraar met een lage prijsstijging in 2024 is in 2025 sprake van een relatief hoge prijsstijging van 9 procent. Bij de twee andere zorgverzekeraars is de prijsstijging in 2025 gemiddeld 4 tot 5 procent ten opzichte van 2024.

Specialismen

Kompas in Zorg en BS Health Consultancy keken ook naar de prijsontwikkeling in 2025 ten opzichte van 2024 uitgesplitst naar specialisme voor de individuele zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ en CZ. Opvallend is dat de gemiddelde prijsstijgingen van de DBC-zorgproducten bij zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ geen grote verschillen kennen tussen de verschillende specialismen. Bij zorgverzekeraar VGZ is sprake van iets meer diversiteit in gemiddelde prijsstijgingen tussen de verschillende specialismen in 2025 ten opzichte van 2024.