Prikkelreductietraject verbetert arbeidsomstandigheden op SEH in Den Bosch

Zorgpersoneel op de SEH van het Jeroen Bosch ziekenhuis heeft minder last van hoofdpijn en vermoeidheid en is productiever.

Het verminderen van het aantal prikkels op de Spoedeisende Hulp stond bovenaan het wensenlijstje van professionals die daar werken. Vele van hen zeiden aan het eind van de dag ‘doodmoe’ en soms met hoofdpijn naar huis te gaan. Daarom startte het JBZ een onderzoek naar het effect van geluid op het welbevinden van de professionals op de SEH. Hierover is recent gepubliceerd in het Emergency Medicine Journal. Volgens het ziekenhuis is het voor het eerst dat er onderzoek is gedaan naar het directe effect van een reductie van prikkels op het welbevinden van (zorg)professionals op de SEH.

Prikkelende factoren

Het is bekend dat omgevingsgeluiden en prikkels stress en irritatie kunnen veroorzaken. Dit kan leiden tot lichamelijke klachten en kan een negatieve invloed hebben op het welbevinden, de werkprestaties en -capaciteit van het personeel. Uit interviews met (zorg)professionals van de SEH bleek dat een aantal factoren als erg prikkelend werd ervaren: het volume en de hoeveelheid monitoralarmen; de mechanische geluiden van apparaten en de vele (telefoon)gesprekken. De interventies lagen dan ook op drie gebieden.

Gedrag

In twee workshops onder begeleiding van experts werden (zorg)professionals zich bewust van de geluidsprikkels die door henzelf werden veroorzaakt en het effect daarvan op het welbevinden. Omdat de afdeling één grote ruimte was, vond er ook vaak social talk tussen collega’s plaats. De wens was een omgeving te creëren waar ruimte is voor social talk, maar waar ook lekker gewerkt kan worden. In onderling overleg is besloten de grote centrale tafel waaraan koffie werd gedronken en gegeten, naar een aparte ruimte op de afdeling te verhuizen.

Mechanisch

Op de SEH gaan veel alarmsignalen af. Omdat daar veel loze alarmen tussen zitten, is gekeken of die konden worden verminderd door te personaliseren. Dat bleek het geval. Als je als zorgverlener al weet dat iemand een verhoogde hartslag heeft, kun je de monitor daarop instellen, zodat deze alleen een signaal geeft als de situatie verandert. Daarnaast zijn de buizenpost en de printer verplaatst, zodat deze minder geluidsoverlast geven.

Akoestisch

Door de Technische Universiteit Eindhoven is een analyse gedaan om te kijken hoe de ruimte van de SEH beter ingericht kan worden. De professionals zaten in één ruimte met een grote balie rondom de grote tafel waaraan zij achter computers kunnen werken. De looproutes zijn veranderd en er zijn meer werkruimtes gecreëerd waar je rustiger kunt werken. Ook zijn akoestische panelen geplaatst rondom en boven de werkplekken.

Doelen

Het observationele pre-post implementatieonderzoek dat is gedaan, is uitgevoerd door SEH-arts in opleiding Sofie Hendriks. Het primaire doel was te bepalen of een combinatie van interventies positieve invloed zou hebben op het verbeteren van het welbevinden van de (zorg)professionals van de SEH. Daarnaast is onderzocht of de interventies zouden leiden tot een betere akoestiek op de SEH. Uit het onderzoek kwam dat (zorg)professionals minder geluid ervaren, ze hebben minder last van hoofdpijn en overprikkeldheid en kunnen geconcentreerder werken. De interventies bleken een duidelijke invloed te hebben op het welbevinden van de mensen die op de SEH werken en leidden ook tot een verbetering van de akoestiek.

Vervolg

Inmiddels hebben verschillende afdelingen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis contact opgenomen met de SEH naar aanleiding van het prikkelreductietraject, waaronder de cardio care unit en de afdeling neurologie. Per afdeling wordt gekeken welke interventies nodig en mogelijk zijn.