Problemen Bernhoven in november bekend bij VWS door ‘early warning’

Oud-minister van VWS Hugo de Jonge werd medio november op de hoogte gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van de financiële problemen bij ziekenhuis Bernhoven. De melding werd gedaan vanuit het zogeheten ‘Early Warning System’ (EWS) en de andere signaleringsafspraken die zijn gemaakt na de faillissementen van de MC-ziekenhuizen. Dit schrijft minister Ernst Kuipers van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.

Eind januari heeft de NZa aangegeven dat de acute financiële problemen van de baan waren, aldus Kuipers. Het ziekenhuis in Uden presenteerde toen een samen met de verzekeraars opgezet herstelplan. “De NZa en ook de IGJ volgen de situatie nauwgezet en informeren mij daar actief over”, schrijft de minister.

Signalen uitwisseling

In de afspraken over het vroeg signaleren van financiële problemen bij zorgaanbieders wisselen de NZa, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en VWS signalen uit over mogelijke risico’s op discontinuïteit. De NZa informeert het ministerie over de risico’s op een faillissement waarbij de toezichthouder ook inschat of verzekeraars en de zorgaanbieders er niet uitkomen.

In deze afspraken, ingezet na de problemen bij MC Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen, wordt ook minder geleund op informatie van alleen zorgverzekeraars. De NZa houdt ook zelf de financiële positie van zorgaanbieders in de gaten en informeert het ministerie van VWS als er op korte termijn financiële problemen dreigen. Eerder schreef Kuipers al dat deze vroegsignaleringsafspraken en het EWS goed werken, ook volgens de brancheverenigingen. Een extra meldplicht voor zorgaanbieders om problemen te melden zou geen meerwaarde hebben.

Productieprikkels

Over Bernhoven schrijft Kuipers verder dat het “te kort door de bocht is” om de huidige financiële problemen bij het ziekenhuis te wijten aan productieprikkels in het zorgstelsel. “Er zijn juist afspraken gemaakt in de contracten waardoor een lagere productie niet één op één werd doorvertaald in lagere inkomsten, door middel van omzetgaranties” , aldus Kuipers. “Deze andere wijze van contractering past geheel bij de afspraken vanuit het bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg, waarin partijen zich committeren aan de transformatie naar de ‘juiste zorg op de juiste plek’, dat moet bijdragen aan kwalitatief betere zorg.” Gevraagd naar de financiële huishouding bij het Beatrixziekenhuis, dat net als Bernhoven inzet op zinnige zorg, laat Kuipers weten geen signalen te hebben over financiële problemen bij het ziekenhuis uit Gorinchem.

Financiële huishouding

Eerder vertelden Joël Gijzen (directeur zorginkoop CZ), Peter Bennemeer (oud-bestuurder Bernhoven) en gezondheidseconoom Xander Koolman in podcast Voorzorg dat de financiële problemen bij Bernhoven niet te wijten zijn aan de inzet op zinnige zorg. Al voor de coronacrisis was de financiële huishouding niet op orde, concludeerden zij.

Ontslagronde

In het tweejarig herstelplan van Bernhoven wil het ziekenhuis het personeelsbestand met 100 tot 120 voltijdsbanen inkrimpen. Het ziekenhuis moet naar eigen zeggen 20 miljoen bezuinigen. Interim-bestuurder Hans Feenstra vertelde aan Zorgvisie dat de ontslagen vooral zullen vallen bij ondersteunend personeel, maar hij sloot niet uit dat ook verpleegkundigen en artsen hun baan verliezen. Bernhoven gaat verder onder meer investeren in betere registratie en verbeterde productiviteit en het ziekenhuis wil een eigentijds ict-systeem.