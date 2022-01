Miljoenenverlies voor Bernhoven, ziekenhuis schrapt 120 fte

Bernhoven in Uden heeft een miljoenenverlies geboekt in 2021 en wil de komende twee jaar 120 voltijdsbanen schrappen, vertelt interim-bestuurder Hans Feenstra aan Zorgvisie .

Het kostenniveau van het ziekenhuis is te hoog vergeleken met andere ziekenhuizen en uit analyse van KPMG blijkt dat Bernhoven 120 voltijdsbanen te veel heeft. Er wordt vooral geschrapt in ondersteunende functies, maar Feenstra sluit niet uit dat ook sommige artsen hun baan verliezen. In totaal moet Bernhoven 20 miljoen bezuinigingen.

Geen Slotervaart

“We verkeren niet in een Slotervaart-achtige toestand”, zegt interim-bestuurder Hans Feenstra. “We gaan door met zinnige zorg en we worden geen veredelde poli van een groot ziekenhuis.”

