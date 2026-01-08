Prodeba en WMO Maatwerk nemen zorgverlening MAG over

De zorgverlening van Maatwerk Autisme Groep (MAG) is overgenomen door Prodeba en WMO Maatwerk, onderdeel van Ipse de Bruggen. De organisaties nemen de zorg sinds 1 januari voor hun rekening.

Binnen de nieuwe opzet neemt Prodeba de zorg voor de jeugdigen over en is WMO Maatwerk verantwoordelijk voor de ondersteuning van de volwassenen in de omgeving Maassluis. Hiermee richten beide organisaties zich op hun eigen expertise.

Vertrouwde gezichten

Een groot deel van de MAG-medewerkers is bij Prodeba en WMO Maatwerk aan de slag gegaan. “Hierdoor blijven vertrouwde gezichten en opgebouwde expertise zoveel mogelijk beschikbaar voor cliënten en samenwerkingspartners”, aldus Ipse de Bruggen. “Met deze nieuwe samenwerking blijft de zorg voor cliënten gewaarborgd, in een vernieuwde en toekomstbestendige vorm.”