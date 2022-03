Proeftuin van start om GZ-psychologen gezamenlijk op te leiden

Een Groningse zorgcoalitie gaat samenwerken bij de vervolgopleiding van psychologen. De ‘Proeftuin Groningen’ is bedoeld om een brede opleiding te bieden van waaruit toekomstige GZ-psychologen in diverse sectoren aan de slag kunnen.

De vraag naar GZ-psychologen en daarmee de wens tot opleiden, neem toe. “In de afgelopen jaren is er meer nadruk komen te liggen op het belang van de GZ-opleiding als een brede opleiding die sector overstijgend is”, aldus deelnemer Cosis, die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke en/ of psychische beperking. “Niet met het ‘blussen van een brandje’ door een incidentele detachering, maar door te investeren in samenwerking met instellingen die structureel opleiden.”

Breder inzetbaar

De intentieverklaring om in gezamenlijkheid op te leiden, is op 17 maart ondertekend door Lentis, INTER-PSY, FPC Dr. S. van Mesdag, Cosis, ’s Heeren Loo, VNN, Martini Ziekenhuis en UMCG. Met de samenwerking krijgen psychologen in opleiding de mogelijkheid om het vak bij verschillende praktijkinstellingen te leren en ervaring met diverse problematiek en werkvelden op te doen. “Zo zijn de toekomstige GZ-psychologen breder inzetbaar. Daarnaast verstevigt de proeftuin de samenwerking en kennisdeling tussen de instellingen”, aldus Cosis.