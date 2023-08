Provincie wil in gesprek met Heerlens ziekenhuis over sluitingen

De provincie Limburg wil “op korte termijn” in gesprek met het bestuur van het Zuyderland om duidelijkheid te krijgen over een mogelijke sluiting van afdelingen van dat ziekenhuis in Heerlen.

De provincie spreekt van “verontrustende berichten” en “een ongewenste ontwikkeling”. Het college van Gedeputeerde Staten laat dat dinsdag weten in antwoord op vragen van meerdere partijen.

Personeelstekort

De Limburger meldde in juli dat het ziekenhuis in Heerlen mogelijk deels moet sluiten vanwege personeelstekort. Het Zuyderland zou meerdere scenario’s onderzoeken, waaronder het verplaatsen van de spoedeisende hulp en de intensive care naar de locatie in Geleen. Onder meer de VVD, SP, PVV, BBB en de PvdA in de Provinciale Staten van Limburg stelden daarop vragen aan de provincie.

“De geschetste scenario’s door Zuyderland zetten het voorzieningenniveau wat betreft bereikbare zorg in de Mijnstreek onder druk”, schrijft de provincie in haar antwoorden. Het college verwijst ook naar de zogenoemde ‘Limburg factor’. “Er zijn in Limburg groepen die aantoonbaar minder gezond zijn dan mensen elders in Nederland.”

Geen wettelijke taken

Het college laat weten “de overwegingen die ten grondslag liggen aan de scenario’s” voor de toekomst van het Zuyderland op dit moment nog niet te kennen. “Het gesprek met de raad van bestuur van Zuyderland moet daar meer inzicht in verschaffen.” Het college wijst erop dat de provincie “geen wettelijke taken aangaande de zorg” heeft, “maar we voelen ons wel nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het sociale domein”.

De directie van het ziekenhuis wil op dit moment niet reageren op de brief, liet een woordvoerder weten. Er vinden volgens hem momenteel gesprekken plaats met een aantal instanties, waaronder gemeenten, provincie en zorgverzekeraars, maar ook intern. Eind september wil de leiding van het ziekenhuis de knoop doorhakken. (ANP)