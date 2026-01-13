Skipr

Psychotherapeut krijgt beroepsverbod om seks met cliënt

,

Een psychotherapeut mag nooit meer in de gezondheidszorg werken, omdat ze seks had met een cliënt. Ze dronken samen alcohol en ze gaf hem 1000 euro. Ook deelde ze informatie over andere cliënten met hem.

Het tuchtcollege in Den Bosch heeft haar voor straf verwijderd uit het register waarin alle zorgmedewerkers moeten staan. Ook kreeg ze een algeheel beroepsverbod voor de zorg.

Volgens de tuchtrechters heeft de vrouw zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. De man meldde zich in 2023 bij haar omdat hij psychische problemen had gekregen doordat hij als kind seksueel was misbruikt. Zij stelde vast dat hij “depressief, suïcidaal en angstig” was.

Een paar maanden na het begin van de behandeling werden zijn zelfmoordneigingen erger. Daarop kregen de therapeut en de patiënt nauwer contact. Ze stuurden elkaar tientallen appjes per dag, ook over problemen in elkaars relaties. De berichten werden seksueel en vervolgens hadden ze seks met elkaar.

Begin 2024 werd de man opgenomen op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Daar vertelde hij aan zijn echtgenote en aan het ziekenhuis wat er was gebeurd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd op de hoogte gebracht. Tegen de inspecteurs zei de man dat hij geen nee durfde te zeggen. Hij was bang dat zijn therapie dan zou stoppen.

De psychotherapeut zei tegen de tuchtrechters dat ze het gevoel had dat de seks de man goed deed. Hij zou minder aan zelfmoord denken en meer zin hebben in het leven.

Het tuchtcollege oordeelt dat de vrouw niet inziet wat ze verkeerd heeft gedaan. Daarvan vinden de tuchtrechters het zorgwekkend dat ze seks met hem had “om hem ervan te weerhouden zich over te geven aan suïcidale gedachten”. (ANP)

