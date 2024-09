PVV-minister Klever geeft 3 miljoen voor mpox-vaccinatie Afrika

Minister Reinette Klever (Ontwikkelingshulp) trekt 3 miljoen euro uit voor vaccinaties tegen mpox in Afrika. Het geld is nodig om bijvoorbeeld vaccins naar het rampgebied in Centraal-Afrika te brengen en inenters en voorlichters op te leiden, meldt de PVV-minister. En er is haast geboden: “het mpox-virus grijpt steeds sneller om zich heen in Afrika”.