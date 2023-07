Rabobank: grote uitdagingen voor huisartsen

Hoewel het aantal zelfstandig gevestigde huisartsen in Nederland in 2022 bijna stabiel is gebleven, zijn de uitdagingen onverminderd groot. Denk aan het vinden van voldoende huisartsen die een praktijk willen overnemen, duurzame huisvesting en het ontwikkelen van een passende wijze van consultvoering voor de patiënt en de huisarts.

Het gebrek aan goede locaties verkleint de mogelijkheden van het bieden van een werkplek aan huisarts in opleiding, het inschrijven van nieuwe patiënten of het aannemen van personeel, stelt de Rabobank.

Vrouwelijk praktijkhouders

In 2022 was het percentage vrouwelijke huisartsen 60 procent. Er is sprake van een opvallende groei, vooral bij de zelfstandig gevestigde huisartsen. In 2022 was 52 procent van de praktijkhouders vrouw.

Volgens het Nivel nam het aantal huisartsen in 2022 in de meeste regio’s toe. Wel zijn er sterke verschillen per regio. In vijftien van de 28 regio’s is in 2022 het aantal regulier gevestigde huisartsen toegenomen ten opzichte van 2021. In tien regio’s is het aantal netto vergelijkbaar gebleven en in drie regio’s is er een afname te zien. Een netto afname werd gezien in de regio’s Noord- en Midden-Limburg, Gooi en Vechtstreek en Zuidwest-Gelderland.

Huisvesting groter probleem

De gestegen vastgoedprijzen, huurkosten en energieprijzen zorgen ervoor dat steeds meer huisartsen problemen hebben met het bekostigen van hun vastgoed. De huisvestingsvergoeding van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komt uit 2018 en wordt dit jaar opnieuw onderzocht op basis van de jaarrekening 2022. De vergoeding zal naar verwachting in 2025 worden verhoogd. Als bij deze herijking alleen naar het verleden wordt gekeken, zal er geen passende vergoeding tot stand komen, stelt de Rabobank.

Steeds meer huisartsen hebben moeite om passende huisvesting te vinden in hun verzorgingsgebied. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) werkt samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) brancheorganisatie InEen, Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NZa en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om dit probleem te bespreken en met elkaar tot een oplossingsrichting te komen.

Hybride praktijk

Om voldoende capaciteit te houden voor persoonlijk contact worden er andere communicatiekanalen ingezet door huisartsen. Denk aan telefonisch contact met de huisarts, waarbij de patiënt direct een advies krijgt. Bijna alle huisartsen bieden een e-mail consult. Ook zijn er praktijken die via WhatsApp werken.

Zorgdomein heeft al verwijzingen naar sociaal domein, audiciens en leefstijlcoaches. Sinds maart 2023 mogen medicijnen digitaal worden voorgeschreven. Telemonitoring leent zich met name voor eenvoudige metingen bij chronische aandoeningen en heeft zich bewezen bij inzet in de diabeteszorg. In 2022 hadden alle huisartsenpraktijken online inzage in patiënteninformatie.