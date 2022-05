Radboudumc betaalt week btw op gezonde voeding

“Gezond eten raakt mensen nu hard in hun portemonnee, terwijl we allemaal weten hoe belangrijk goede voeding is voor hun gezondheid”, zegt Bertine Lahuis, voorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc. “Ik vind daarom dat de politiek vaart moet maken met het afschaffen van het btw-tarief op verse groenten en fruit, gezonde voeding.”

Prijs tijdelijk lager

Om deze oproep kracht bij te zetten, betaalt het Radboudumc een week lang de btw op het volledig gezonde aanbod in het restaurant van het ziekenhuis. Hierdoor wordt de prijs op de kassabon voor medewerkers en bezoekers tijdelijk lager.

Ongezonde leefstijl

Manon van den Berg, diëtiste en themaleider Voeding: “Veel ziekten worden veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. Door gezonde voeding kun je voor een deel ziekten voorkomen. Dit voorbeeldgedrag begint bij ons als zorgprofessional.”

Nationaal Preventieakkoord

In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat alle ziekenhuizen in 2030 een volledig gezond voedingsaanbod moeten hebben. Het Radboudumc heeft deze doelstelling nu al. Het heeft met elf andere ziekenhuizen een intentieverklaring ‘Voorhoedeziekenhuizen in de voeding’ getekend. Daarin verklaren de ziekenhuizen dit jaar een volledig gezond voedingsaanbod te hebben voor patiënten, bezoekers en medewerkers.