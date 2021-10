Radboudumc: haal een vaccinatie

“De druk op de zorg neemt toe, valt te lezen en te horen in de media”, aldus het ziekenhuis. “Als Radboudumc vinden we het belangrijk om hierop te reageren en aan te geven waarom wij ons zorgen maken over de huidige situatie en over de periode die komen gaat; en wat u zelf kunt doen om erger te voorkomen.”

Reguliere zorg

Het umc merkt op dat het aantal coronapatiënten weliswaar lager is dan in de eerdere golven. Op 19 oktober lagen er elf patiënten in het ziekenhuis, waarvan vier op de ic. Maar nu moet ook de reguliere zorg en inhaalzorg doorgaan.

Wachtlijst

Het Radboudumc rekent voor dat per covid-patiënt vijftien reguliere patiënten niet geopereerd kunnen worden, omdat coronapatiënten veel langer op de ic liggen. Tegelijk kampt het ziekenhuis met personeelstekort. “De wachtlijst, waar nu ca. 650 Radboudumc-patiënten op staan die wachten op uitgestelde zorg, zal langer worden. Dit geldt ook voor de verpleegafdelingen: er zijn minder bedden beschikbaar voor reguliere patiënten, waardoor opnames worden uitgesteld.”