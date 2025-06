‘Nederlander vindt medicijn belangrijk, maar niet tegen elke prijs’

Maar tegelijk zijn ze kritisch op hoge medicijnprijzen als er onzekerheid is over de effectiviteit of veiligheid, wanneer het geneesmiddel beperkt vernieuwend is of wanneer de prijs fors hoger ligt dan in andere landen.

Dit blijkt uit een nieuw onderzoek dat het Radboudumc heeft georganiseerd. Tijdens een zogeheten burgerforum spraken 24 Nederlanders uitgebreid over de prijzen van dure geneesmiddelen. Ook namen 880 Nederlanders deel aan een landelijke enquête over dit onderwerp. Wat precies een maatschappelijk acceptabele prijs is voor medicijnen werd niet duidelijk.

Draagvlak

De onderzoekers concluderen dat er draagblad is vanuit de maatschappij om kritisch te kijken naar de vraagprijzen van geneesmiddelen, zoals het Zorginstituut nu al doet.

In het najaar van 2025 volgt een advies van ACM, het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit aan het ministerie van VWS over maatschappelijk aanvaarbare geneesmiddelenprijzen.