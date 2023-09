Radboudumc stelt twee hoogleraren aan

Marien de Jonge staat sinds 2021 aan het hoofd van het Laboratorium Medische Immunologie bij Radboudumc. Per 1 augustus 2023 is hij voor 5 jaar benoemd tot hoogleraar Infectie en Immuniteit aan het Radboudumc en de Radboud Universiteit. De Jonge onderzoekt de interactie tussen ziekteverwekkers en het immuunsysteem, met name in de luchtwegen. Deze kennis wil hij vervolgens toepassen in de ontwikkeling van nauwkeuriger diagnostiek. Daarnaast onderzoekt De Jonge alternatieven voor de gebruikelijke vaccinatieroute.

Onderzoek naar spierziekten

Neuroloog Nicol Voermans is benoemd tot hoogleraar Spierziekten aan het Radboudumc en de Radboud Universiteit. Voermans zet zich in voor een sterk klinisch centrum met veel expertise over spierziekten. Ook brengt zij het natuurlijk beloop van deze aandoeningen in kaart en voert zij studies uit met veelbelovende medicijnen tegen zeldzame spierziekten. Daarnaast werkt Voermans samen met bedrijven aan medicijnstudies. Met de revalidatieafdeling onderzoekt ze hoe patiënten met een spierziekte communicatief beter ondersteund kunnen worden. De benoeming tot hoogleraar Spierziekten geldt per 1 oktober 2023, voor een periode van vijf jaar.