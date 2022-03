Rapport: ingewikkelde samenleving drijft vraag gehandicaptenzorg op

In een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt, kan een groeiende groep mensen met een beperking niet meer mee doen. In de gehandicaptenzorg leidt dat tot een stijgende zorgvraag. De sector loopt dit gat met liefde dicht, maar beraadt zich ook op zijn eigen rol. Dat blijkt uit het nieuwe trendrapport van FWG over de gehandicaptenzorg ‘De maatschappij, dat zijn zij’.

Het trendrapport ‘De Maatschappij, dat zijn zij’ is op 11 maart aangeboden aan Rick Brink, adviseur op het gebied van inclusievraagstukken en voormalig minister van Gehandicaptenzaken. Het officieuze ministerie was een initiatief van KRO-NCRV om de belangen van Nederlanders met een beperking te behartigen. “Het rapport is een heel goede weergave van de trends die ik ook om mij heen zie, in de levens van mensen met een beperking”, zegt hij.

Duurzame zorg

Het FWG Trendrapport Gehandicaptenzorg geeft een overzicht van de richtinggevende trends en ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Zoals nieuw woonaanbod dat past bij de levensfase van de cliënt, domein overstijgend werken, groene initiatieven, het omgaan met dilemma’s tijdens corona, en technologie om de zelfstandigheid van mensen te vergroten.

De analyse komt volgens Brink op een belangrijk moment. “Dan denk ik vooral aan de punten die over duurzaamheid gaan, hoe kun je duurzaam zorg verlenen? De zorgvraag wordt complexer, iedereen wordt ouder, ook mensen met een beperking. Tegelijkertijd is er door heel de gezondheidszorg heen een personeelstekort. Die schaarste speelt ook een rol in de gehandicaptenzorg.”

Inclusie

Met de titel van het rapport, ‘De maatschappij, dat zijn zij’, willen de onderzoekers deze beweging onderstrepen; dat het onderscheid tussen ‘het gewone leven’ of ‘de maatschappij’ en de gehandicaptenzorg er feitelijk niet is. De steeds sneller wordende maatschappij heeft de gehandicaptenzorg juist hard nodig, bijvoorbeeld als het gaat om diversiteit en inclusie. Kortom: de gehandicaptenzorg als spiegel en gids.

Werken in de gehandicaptenzorg

Het rapport kijkt ook naar de betekenis van de trends voor het werken in de gehandicaptenzorg. De krappe arbeidsmarkt leidt ertoe dat de sector steeds de beste manier zoekt om het werk te doen met de mensen die er zijn. Zo ontstaan nieuwe functies om mensen met een complexe zorgvraag en hun naasten te ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook wordt er slimmer gekeken naar de competenties die medewerkers hebben.

Het FWG Trendrapport Gehandicaptenzorg maakt deel uit van een reeks rapporten waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen per zorgbranche worden geschetst. Eerder verscheen het trendrapport over de VVT. Het volgende trendrapport van FWG beschrijft de ggz en verschijnt naar verwachting eind dit jaar.