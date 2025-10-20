Skipr

Rapport: wel incidenten, geen structureel onveilige werksfeer op afdeling MUMC+

,

Volgens een extern onderzoek is er geen sprake van structurele sociale onveiligheid op de afdeling medium care van het Maastricht UMC+. Aanleiding voor het onderzoek was een anonieme brief die gewag maakt van misstanden.

De opstellers van het rapport erkennen dat er “incidenten op het gebied van sociale veiligheid” zijn geweest, zonder daarover in detail te treden. De incidenten zijn “vooral terug te voeren op onhandig communiceren”, staat in een openbare samenvatting van het vertrouwelijke rapport. Het management zou dan ook niet stelselmatig sociaal onveilig handelen.

Draagvlak

“Het management van de afdeling heeft breed draagvlak bij de medewerkers en er is vertrouwen dat het management de afdeling verder in de aanpak van deze thema’s kan begeleiden”, schrijven de onderzoekers. “Daarom is er geen aanleiding om in te grijpen in de leiding van de afdeling.” Wel adviseren de onderzoekers om de leidinggevenden van de afdeling zich door te laten ontwikkelen in zichtbaar, aanspreekbaar, open en veilig leiderschap.

Anonieme brief

De aanleiding voor het onderzoek is een anonieme brief met klachten die zogezegd namens het team zou zijn verstuurd. Uit het rapport komt echter naar voren dat de meeste medewerkers zich er niet of slechts gedeeltelijk in herkennen. Toch zegt het ziekenhuis al bezig te zijn met verbeteringen, zoals het samenvoegen van twee medium cares.

Werkdruk

Een andere klacht uit de brief is de werkdruk, die structureel te hoog zou zijn. Dat is volgens de uitkomsten van het onderzoek niet geval, hoewel er wel hoge piekmomenten zijn. De onderzoekers adviseren om die nader onder de loep te nemen en zo de onderliggende oorzaken helder te krijgen.

De raad van bestuur van MUMC+ onderschrijft de conclusies en omarmt de aanbevelingen in het rapport. “Medewerkers moeten veilig en met plezier hun werk kunnen doen”, laten ze weten in een statement. “Waar dit op welke manier dan ook onder druk staat, zal de raad van bestuur passende verbetermaatregelen nemen.”

Reageer op dit artikel
Meer over:Ziekenhuizen

