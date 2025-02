Rechtbank houdt boete ACM aan farmaceut Leadiant in stand

De ACM legde Leadiant een boete op omdat de prijs van het geneesmiddel CDCA in een periode van 2,5 jaar (tussen 2017 en 2019) buitensporig hoog was. Voor patiënten met de zeldzame stofwisselziekte CTX is de behandeling met CDCA onmisbaar. Het middel CDCA-Leadiant werd ingezet voor de behandeling van CTX-patiënten in Nederland. Een alternatief voor dit geneesmiddel was destijds niet beschikbaar.

14 duizend euro

Leadiant verhoogde de prijs van het geneesmiddel CDCA van ongeveer 46 euro naar bijna 14 duizend euro per verpakking. Hiervoor had Leadiant geen geldige reden, zoals innovatie of significante investeringen. Patiënten werden al jarenlang behandeld met CDCA en waren voor hun gezondheid afhankelijk van dit geneesmiddel. Het toepassen van excessieve prijzen is verboden voor een onderneming met een machtspositie. Dat Leadiant een op CDCA gebaseerd geneesmiddel heeft geregisterd als weesgeneesmiddel, rechtvaardigt niet de buitensporige prijsverhoging.

Leadiant vond dat de ACM haar ten onrechte had beboet en dat de ACM procedurele fouten had gemaakt. De rechtbank is het daar niet mee eens. De ACM heeft de buitensporigheid en de onbillijkheid van de prijs van CDCA-Leadiant op zorgvuldige en objectieve wijze beoordeeld, aldus de rechtbank Rotterdam. Het besluit van de ACM blijft dus in stand.