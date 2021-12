Rechtbank start pilot voor digitale toegang zaken verplichte zorg

De Rechtbank Gelderland start een pilot waarbij advocaten altijd het digitale zaakdossier in verplichte zorg uit de Wvggz, Wzd en Wfz kunnen raadplegen. Vanaf 1 februari 2022 start de pilot.

Wanneer de rechtbank een advocaat heeft toegevoegd aan het digitale verplichte zorg-dossier, dan ontvangt die daarvan een e-mail. De advocaat kan dan na inloggen met de advocatenpas in Mijn Rechtspraak, alle stukken van een zaak bekijken en downloaden.

Stukken uploaden

Via het portaal kunnen advocaten ook eenvoudig stukken in pdf-formaat uploaden. Na elk ingediend stuk, ontvangt de advocaat automatisch een digitale ontvangstbevestiging voor de eigen administratie. “Verplichte zorg-dossiers en veilige communicatie met de rechtbank op één plek. Het webportaal ziet er veelbelovend uit!”, zegt een advocaat in een nieuwsbericht van de rechtbank.

Alle rechtbanken

Is de pilot succesvol, dan kunnen advocaten in de tweede helft van 2022 bij alle rechtbanken digitaal het verplichte zorg-dossier inzien, digitaal stukken uitwisselen met de rechtbank en digitaal corresponderen.