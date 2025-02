Rechter: gemeenten zijn verantwoordelijk voor hulpmiddelen in geclusterde woonvormen

De rechter van de Centrale Raad van Beroep heeft uitspraak gedaan in een zaak over de vergoeding van een tillift. De rechter oordeelde dat wanneer iemand wel zorg krijgt, maar niet in een Wlz-instelling woont, de gemeente verantwoordelijk blijft voor hulpmiddelen om thuis te kunnen blijven wonen. Dus niet iemand zelf of een zorgorganisatie.

Het ging om een zaak tussen de gemeente Den Bosch en een inwoner. De gemeente Den Bosch wilde de tillift van een inwoner niet vergoeden omdat de oudere inwoner al zorg vanuit de Wet langdurige zorg kreeg en verbleef in een geclusterde woonomgeving. De rechter ging daar dus niet in mee en wees op de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Verantwoordelijk

Nu steeds meer thuiswonende mensen verpleegzorg thuis krijgen (volledig pakket thuis vanuit de Wlz), ontstaan er vaker discussies tussen gemeenten, zorgorganisaties en cliënten. De vraag die daarbij centraal staat, draait om wie verantwoordelijk is voor hulpmiddelen om thuis te kunnen blijven wonen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een tillift of traplift.

De rechter maakte duidelijk dat iemand die zorg thuis krijgt vanuit een volledig pakket thuis vanuit de Wet langdurige zorg, per definitie niet in een instelling woont. In dat geval blijft de gemeente aangewezen om ondersteuning te bieden en bijvoorbeeld hulpmiddelen te vergoeden.

Dit geldt dus ook voor een woning in een geclusterde setting waar meerdere mensen wonen. Er zijn veel woonvormen ontstaan waar mensen zelf hun appartement huren en zorg vanuit de Wlz krijgen. Voor buitenstaanders is dan niet altijd duidelijk dat mensen zelf hun huisvesting geregeld hebben en dus niet in een verpleeghuis wonen. De gemeente betwistte dit, maar wordt hierin dus niet gesteund door de wet.