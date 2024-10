Rechter: GGZ Eindhoven mag voormalig hoofdopleider niet ontslaan

Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De rechtbank oordeelt dat GGzE zich heeft blindgestaard op oncontroleerbare, algemeen omschreven verklaringen van anonieme artsen van de interne psychiateropleiding.

GGzE: beter onderzoek

Volgens de rechter had GGzE zelf nader onderzoek moeten uitvoeren zoals de Universiteit Maastricht wel heeft gedaan. Dat onderzoek pleitte Marcelis vrij, waarop ze in Maastricht, waar ze hoogleraar is, haar werkzaamheden kon hervatten. “Het ligt op de weg van de werkgever om zorgvuldig (vervolg)onderzoek te doen naar wat er precies is gebeurd. Dat is wat de Universiteit van Maastricht heeft gedaan en door GGzE is nagelaten. De GGzE is blijven voortborduren op een ingeslagen weg, terwijl daarvoor onvoldoende objectieve argumenten zijn en er bovendien contra-indicaties bestaan voor de gegrondheid van de klachten.”

Bemiddelingspoging met hoofdopleider mislukt

De problemen zijn gestart in 2022 toen een groep artsen van de GGzE-opleiding tot psychiater een klacht indiende bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) over een onveilig leerklimaat. Zij wezen hoofdopleider Machteld Marcelis aan als zondebok. Onder protest legde ze haar functie tijdelijk neer. De problemen leidden tot een bestuurscrisis en de opleiding werd geschorst. Een permanente sluiting werd op het nippertje afgewend.

Verstoorde arbeidsverhouding

Marcelis wilde daarna haar functie terug. Zonder resultaat zijn daar vanaf eind 2022 gesprekken over gevoerd. Ook het huidige bestuur van GGzE wil alsnog van Marcelis af, omdat er ook onder de huidige groep artsen in opleiding nog steeds een onveiligheidsgevoel heerst. GGzE betaalt haar volledig en zegt dat ze relatief heel weinig patiënten behandelt. De instelling wil dat zorggeld beter besteden. GGzE zegt dat er een verstoorde arbeidsverhouding is, maar dat wijst de rechtbank af. De rechter voelt zich ook niet geroepen om de impasse met ontslag te doorbreken.